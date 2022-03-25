Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Haberler

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Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

AA - Zafer Tayfur - Güncel
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Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dünden bu yana yağan kar sonrası belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Karla mücadele ekibinden Nadir Kaya, dünden buna sürdürdükleri karla mücadelede 50 kamyon kar taşıdıklarını belirtti.

Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

AA / Zafer Tayfur - Güncel

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