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Başkale'de anız yangını söndürüldü

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Van'ın Başkale ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Başkale'de anız yangını

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Hafiziye Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Başkale Van Güncel Haberler

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