BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI - Haberler

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BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN Başkale'de dün etkili olan yağış sonrası belediye ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlara doldurarak ilçe dışına taşıyor.

VAN Başkale'de dün etkili olan yağış sonrası belediye ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlara doldurarak ilçe dışına taşıyor. Yapılan çalışmalarda 50 kamyon kar, ilçe dışına taşındı.

Başkale ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe, dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. İlçe merkezinde 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. Yoğun yağış sonrası karla mücadele ekipleri, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlara doldurarak ilçe dışına taşıdı.

Belediye personeli Nadir Kaya, 50 kamyon karın ilçe dışına taşındığını belirterek, İlçe merkezinden hala kamyonlarla kar taşıyoruz. Yağan kar sonrası topladığımız karları çarşıdan kamyonlarla ilçe dışına taşıyoruz dedi.

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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