Başkale'de 36 kilogram toz esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ve hudut ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kayalıkların arasına gizlenmiş 36 kilogram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut ekiplerince, kayalıkların arasına gizlenmiş 36 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu ile ilgili bir istihbarat aldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde kayalıkların arasında gizlenmiş 36 kilogram toz esrar geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.