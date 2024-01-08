Başkale'de 2 araç kanala düştü, 9 kişi yaralandı
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan 2 araç kanala düştü ve içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Başkale'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen 2 araçtaki 9 kişi yaralandı.
Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 33 AKD 415 plakalı kamyonetle 03 PS 483 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçlardan çıkarılan, aralarında çocukların da olduğu 9 yaralı, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.