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Başkale Baharda Dondu: Termometreler Eksi 5'i Gördü

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Van'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu ve camlar dondu.

Başkale baharda dondu

Termometreler eksi 5'i gösterdi, çatılarda buz sarkıtları oluştu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Nisan ayında kar yağışının etkili olduğu ve araçların kara gömüldüğü Başkale'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin 2 bin 400 rakımıyla en yüksek yerleşim yeri olan Başkale ilçesinde termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. İlçede ağaçlar kırağı tuttu, camlar dondu, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Güncel
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