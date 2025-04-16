Başkale Baharda Dondu: Termometreler Eksi 5'i Gördü

Başkale baharda dondu

Termometreler eksi 5'i gösterdi, çatılarda buz sarkıtları oluştu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Nisan ayında kar yağışının etkili olduğu ve araçların kara gömüldüğü Başkale'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin 2 bin 400 rakımıyla en yüksek yerleşim yeri olan Başkale ilçesinde termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. İlçede ağaçlar kırağı tuttu, camlar dondu, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.