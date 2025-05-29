Başkale ADEM'den Yılsonu Sergisi Açıldı

Başkale ADEM'den Yılsonu Sergisi Açıldı
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Başkale ilçesinde ADEM kursiyerlerinin ürettiği el emeği ürünlerden oluşan yılsonu sergisi açıldı. Kadınların yaklaşık bir yıl süresince yaptıkları ürünler beğeniye sunuldu, ilçenin Kaymakamı sergiye katılarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkale ADEM'den yılsonu sergisi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde ADEM kursiyerlerinin ürettiği ürünlerin yılsonu sergisi açıldı.

Başkale Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezlerinde açılan kurslara katılan kadınların yaklaşık bir yıl boyunca büyük bir emek harcayarak yaptıkları el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu. Başkale'de onlarca kadın hem kendilerine ekonomik bir gelir elde etmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünleri sergiledi. Açılışta kısa bir konuşma yapan ilçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Sergiyi gezen Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, kurs öğretmenleri ve öğrencilerden bilgi aldı.

Usta öğretici Pakizer Çakar, öğrencilerinin hem eğitim aldığını hem de aile ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi. Çakar, "öğrencilerime dikiş yapmayı öğrettim. Güzel ürünler yaptık. Kursiyerler ilk gelince dikiş dahi bilmiyorlardı. Simdi cok güzel elbiseler yapıyorlar. Zaman geçirmek için bu kurslara gelenler şimdi elbise yapıyorlar. Ucuz kumaslar alıp cok güzel elbiseler yapıyorlar. Aile ekonomisine de yardımcı oluyorlar. Çok mutluyum" dedi.

ADEM'de birçok dalda açılan kurslarda kadınlar tarafından yıl boyunca yapılan bir birinden güzel ürünler iki gün sergilenecek ve isteyen vatandaşların ziyaret edebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Güncel
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