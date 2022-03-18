Başiskele'deki 65 yıllık eski okul sosyal tesise dönüştürüldü

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Bu kapsamda, Başiskele Doğantepe Mahallesi'nde 1957 yılında yapılan atıl durumdaki eski okul binası yenilenerek, sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TALİMAT VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, muhtarların ve vatandaşların taleplerini, imkanlar çerçevesinde yerine getiriyor. Başkan Büyükakın'ın talimatıyla 2019'dan bu yana il genelinde kullanılmayan ve atıl durumdaki toplam 14 eski okul yenilenerek, çok amaçlı sosyal tesise dönüştürüldü. İki okulun inşaat çalışmaları sürerken, 5 okulun daha tesise dönüştürülmesi planlanıyor. Bu kapsamda, mahalle sakinlerinden gelen istek üzerine Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk, eski ilkokul binasının mahalle konağına dönüştürülmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulundu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek, 1957'de eğitime başlayan ancak yetersiz kalması sonucu yeni okulun yapılmasıyla kapanan ve uzun yıllar atıl vaziyette duran binada keşif çalışması yaptı.

ÇOK AMAÇLI TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, eski okul binası taşıyıcı sistem dışında binanın çatısı, tavan ve yer döşemeleri ile tuvalet, yer döşemeleri, kapı ve pencereleri tamamen yenilendi. İç ve dış cephe boyası tamamlanan tesise, çevre duvarı yapıldı, tel çit çekildi. 130 metrekaresi kapalı, toplam 890 metrekare alanda yapılan, çocuk oyun parkının da bulunduğu tesis modern bir görünüme kavuşturuldu.

DOĞANTEPE MAHALLE KONAĞI

Binanın tüm malzeme ve işçiliği Büyükşehir tarafından karşılandı. Çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği Doğantepe Mahalle Konağı'nda, kadınlar dikiş nakış başta olmak üzere çeşitli kurslar ve toplantılar düzenleyebilecek. Gençler her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca, cemiyet, nişan ve kına gecesi gibi çeşitli etkinlikler de yapılabilecek.

3 YILDA 14 OKUL YENİLENDİ

2019'dan bu yana Kandıra Topluca Mahallesi'nde 3, Çamkonak Mahallesinde 2, Kırkarmut, Seyitaliler, Beyce, Pınardüzü, İzmit'te Balören Mahallesinde 2, Böğürgen, Güvercinlik, Başiskele'de Doğantepe mahallelerinde eski ve atıl vaziyetteki 14 okul sosyal tesise dönüştürüldü. Kandıra Sepetçi ve Kabaağaç mahallesinde 2 okulun inşaatı sürüyor, 5 okulun daha tesise dönüştürülmesi planlanıyor.

BABA OĞUL AYNI OKULDAN MEZUN OLDU

Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk, eski ve atıl durumdaki okulu yenileyip, mahalleye herkesin yararlanabileceği güzel bir tesis kazandırarak önemli bir eksikliği gideren Başkan Büyükakın'a ve ekibine teşekkür etti. Öztürk, ilkokula 1973'te bu okulda başladığını ve 1978'de mezun olduğunu, dedesiyle birlikte okula gidip geldiğini belirterek, "23 Nisan'da bir etkinlik yapılmıştı okulun önünde. Ben de Nasreddin hoca olmuştum. Güzel anılarımız var. Okulda yaklaşık 20 sene müdürlük yapan Fuat Yıldız hocamızın çok büyük emekleri geçti. Kendisi biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Başkanımıza çok selamı var. Okulun sosyal tesise dönüştürülmesinden dolayı teşekkür etti. Babam da bu okulun ilk mezunlarındandır. Yani baba oğul aynı okulda okuduk. Bu da çok güzel bir şey. Çok güzel bir anı." diye konuştu.

"BAŞKANIMIZI ÇAY İÇMEYE DEVAT EDİYORUM"

Okulun, uzun yıllardır kullanılmadığı için iyice yıprandığını ve harap bir durumda olduğunu ifade eden muhtar Öztürk, şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun, okulumuzu yenileyerek mahallemize güzel bir tesis kazandırdı. Kadınlarımız burada çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Yan tarafa da çocuk parkı yapıldı. Kadınlar geldiği zaman, çocukları, torunları parkta oynuyor. İçerde çay ocağımız var. Kadınlar hem çay içerek dikiş nakış öğreniyorlar hem de güzel vakit geçiriyorlar. Burada bazı cemiyetler de olacak. Söz, nişan, kına gecesi gibi etkinlikler yapılacak. Mahallemizde böyle bir mekan yoktu. Önemli bir eksiklik tamamlanmış oldu. Vatandaşlar da çok memnun. Olumlu tepkiler alıyoruz. Eski okul binası yıkılmadan mevcut halini koruyarak bir yenileme gerçekleşti. Tahir Başkanımızı buraya çay içmeye, vatandaşlarla birlikte hasbihal etmeye davet ediyorum. Böylece kazandırdığı bu güzel eseri de görmüş olsun istiyorum."

KÖYÜN YAŞLILARI DUYGULANDI

Mahalle sakinlerinden Kıbrıs gazisi 69 yaşında Mehmet Üstünkol, 1967'de bu okuldan mezun olduğunu belirterek, "Çocukken okulun önünde koşar oynardık. O zaman şartlar zordu. Sınıfta sobada ısınıyorduk. Odunu evden getiriyorduk. Okul binası uzun yıllardır harabe bir şekildeydi. Muhtarımızın girişimi ile okulumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle konağına dönüştürüldü. Çok güzel oldu, memnun kaldık. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun, yaptığı hizmetlerden dolayı." ifadelerini kullandı.

ESKİ OKUL ANILARI CANLANDI

Okulun mezunlarından 60 yaşındaki Ali Kösem ise her gün 1,5 kilometre yürüyerek okula gidip geldiğini dile getirerek, "Okulumuz kapandı, zamanla yıprandı, harabeye döndü. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye başkanımızdan. Okulu tamamen yeniledi. Özellikle kadınlar için nakış dikiş kursu için yaptı. Çok memnunuz." dedi. Ayşe Örçen, bu okuldan mezun olduğunu ve öğrencilik yıllarında güzel anılarının geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Harabeye dönen okulun önünden geçerken içimiz burkulurdu. Çok üzülüyorduk. Büyükşehir Belediyemiz çok güzel tesis kazandırdı. Burada kadınlar toplanıyor, bir kaynaşma. Dikiş öğreniyoruz. Bizim için çok iyi oldu. Evde boş durmaktansa burada bir şeyler öğrenerek vakit geçiriyoruz. Dikiş makinesi eksiğimiz var. Bizim için çok güzel bir mekan hazırlayan Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini buraya davet ediyoruz."

Züleyha Örçen de ilkokulu burada bitirdikten sonra uzun yıllar yurt dışında yaşadığını, 1,5 yıl önce Doğantepe'ye geri döndüğünü ifade ederek, "Okulumuz çok kötü bir durumdaydı. Her şeyi yıkık döküktü. Şimdi çok güzel bir yaptılar. Memnun kaldık. Köyümüz için çok güzel bir seçenek. Bize bu güzel mekanı kazandırdığı için Tahir Büyükakın başkanımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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