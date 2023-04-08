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Başiskele'de Suriyeliler arasında kavga: 3 yaralı

Güncel Haberler

Başiskele ilçesinde Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada M.A., A.E.A. ve M.A. isimli 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başiskele Suriye kavga Güncel Haberler

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