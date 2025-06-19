Başiskele'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Başiskele'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, akaryakıt istasyonu tabelası direğine çarpan otomobil takla attı. Kaza sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonu tabelasının direğine çarpan otomobilin takla attığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı D-130 karayolunun Başiskele ilçesi geçişinde Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine giden E.B.A. idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarpıp takla attı. Otomobilde sıkışan E.B.A. ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yaralılar otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan E.B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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