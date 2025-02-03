Başiskele'de Konteyner Yangını Söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere Caddesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel