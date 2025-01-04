Başiskele'de Gaz Dolum Tesisinde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir gaz dolum tesisinde asetilen tüplerinin dolumu sırasında gaz sızması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile yangını söndürdü, ancak tesiste hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde asetilen tüplerinin dolumu sırasında hattan sızan gaz alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel