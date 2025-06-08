Başiskele'de Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Başiskele'de Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki boya ve metal kaplama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren boya ve metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 34 araç, 95 personelle su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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