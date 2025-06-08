Başiskele'de Boya Tesisinde Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir boya tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir boya tesisinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.