Başiskele'de Boya Tesisinde Yangın Çıktı

Başiskele'de Boya Tesisinde Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir boya tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir boya tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir boya tesisinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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