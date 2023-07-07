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Başiskele'de 5 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Başiskele'de 5 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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Koceli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Koceli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Başiskele ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramada 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ile 124 bin 500 ambalaj ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 iş yeri sahibinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Başiskele Güncel Haberler

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