Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı - Haberler

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Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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BURSA'da iş yerinde başından vurulan Serkan Temel (31), hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da iş yerinde başından vurulan Serkan Temel (31), hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği belirlenen Serkan Temel'in babası Recep Temel (55), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde tabancayla tek el ateş edilerek vuruldu. Başından yaralanan Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temel, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BABASI VURMUŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin Serkan Temel'in babası Recep Temel olduğunu saptadı. Recep Temel, gözaltına alındı. Recep Temel, emniyetteki ilk ifadesinde, "Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi Recep Temel İnegöl Güncel Haberler

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