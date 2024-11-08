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Başından vurulan 86 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Başından vurulan 86 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
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Bayrampaşa'da sabah saatlerinde bir kişinin merdivenden düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Vedat Bekçe'nin başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan Bekçe, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bayrampaşa'da silahla başından vurulan 86 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Karadeniz Sokak'ta bir kişinin merdivenden düştüğü ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Vedat Bekçe (86), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi işleminde Bekçe'nin silahla başından vurulduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, binada inceleme yaptı.

Polisin konuyla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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