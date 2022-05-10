BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI - Haberler

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BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40) yaralandı.

ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40) yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi maden ocağında meydana geldi. Ocağın tavanından başına taş düşen Murat Kalaycıoğlu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Kalaycıoğlu tedavi altına alınırken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Güncel, Haberler

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