Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi maden ocağında meydana geldi. Ocağın tavanından başına taş düşen Murat Kalaycıoğlu yaralandı. Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycıoğlu, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel