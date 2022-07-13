Başına halter düşen Beyzanur, 2,5 ay sonra katıldığı şampiyonada 'mucizevi sporcu' oldu

TRABZON'da antrenman sırasında başına 180 kilogramlık halterin düşmesi ile ağır yaralanan, yoğun tedavisinin ardından sağlığına kavuşan milli atlet Beyzanur Yavuz (22), 25-26 Haziran'da Bursa'da düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu. 'Mucizevi sporcu' unvanına da layık görülen Yavuz, çok zor günlerden geçtiğini belirterek, "Yüzümü sehpaya çarptım ve çenem kırıldı. Ağırlığın altında kalınca ciğerlerim de ezildi. Boynumun kırılmamış olması, bir mucize. Herkes şok oldu, beni öldü sandılar" dedi.

Olay, 28 Mart'ta özel bir fitness salonunda meydana geldi. Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi milli atlet Beyzanur Yavuz'un antrenman sırasında kaldırdığı 180 kilogramlık halter, elinden kayarak başına düştü. Bursa'da 25-26 Haziran'da düzenlenecek Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan ve ağır yaralanan Yavuz, hastaneye kaldırıldı. Çenesi kırılan ve ciğerlerinde ezikler oluşan Yavuz'un çenesine platin takıldı. Haftalarca sıvı ile beslenen Yavuz, 1 aylık tedavisi sonrası taburcu edildi. Bir süre yürüyüş yaparak çalışmalarını sürdüren Yavuz, Bursa'ya giderek şampiyonaya katıldı. Şampiyonada Türkiye 2'nci olup, gümüş madalyaya uzanan Yavuz, mücadelesi ile de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'mucizevi sporcu' unvanına layık görüldü.

Beyzanur'un antrenörü Adem Batar ise şunları söyledi: "Beyzanur mücadeleci bir sporcu. Beyzanur'un Heptatlon'da Türkiye şampiyonluğu, 100 metre engellide 2 Balkan ikinciliği bulunuyor. Beyzanur, yıldızlar ve gençler kategorilerinde de sayısız şampiyonluğa ulaşmıştı. Çok formda olduğu dönemde, çok kötü bir kaza geçirdi. Kaza sonrası çok moral vermeye çalıştık ama nasıl geriye döneceği konusunda büyük endişelerimiz vardı. Çok mücadele etti. Bu pozisyonda geriye dönüşü mucizeydi. Beyzanur bir imkansızı başardı. Çenesi platinler hariç 8 vida ile tutturuldu. Allah, onu bize bağışladı. O artık burada bulunan sporcuların idolü oldu. Buradaki sporculara rol model oldu. Önünde çok hedefi var ve hepsini başaracağına inanıyoruz."