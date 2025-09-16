Doğum günü için aldığı süs balonu başına geçirip boğuldu, 11 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE'de doğum günü için alınan büyük süs balonunu başına geçirip, çıkaramayınca da boğulan 5'inci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Günaydın (11), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, evde baygın olarak buldukları Muhammed Ali Günaydın için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekibi yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinde; Günaydın'ın evde yalnız olduğu sırada, bir hafta önce yapılan doğum günü için alınan büyük boyutlu süs balonunu başına geçirdiği, balonu başından çıkaramayıp nefessiz kalarak öldüğü tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından Günaydın'ın cenazesini alan ailesi, helallik için evine getirdi. Burada okunan duaların ardından Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Günaydın, Şehitlik Camisi'nde, okul arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.