Basın Meslek Örgütleri TBMM'de. Ceza Öngören Maddenin Geri Çekilmesi İstendi - Haberler

AKP ve MHP'nin basın ve sosyal medyada yeni yaptırım ve cezalar öngören "sosyal medya yasası" olarak bilinen yasa teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler TBMM Adalet Komisyonu'nda tamamlandı. Görüşmelerde, basın meslek örgütü temsilcilerine de söz verildi. Basın mensupları, özellikle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun ve cezasının oluşturulduğu 29. maddenin teklif metninden çıkarılmasını istedi.

AKP ve MHP'nin 26 Mayıs'ta TBMM Başkanlığı'na sunduğu, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun da oluşturulduğu 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu'nda gece yarısında tamamlandı.

Teklifin birinci maddesinde, basın meslek kuruluşu temsilcilerine üç dakikalık söz verildi. Temsilciler, özellikle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun ve cezasının oluşturulduğu 29.maddenin teklif metninden çıkarılmasını talep etti. Temsilcilerin konuşmasının ardından birinci madde kabul edildi.

PMD BAŞKANI AKTAŞ: HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ DE KISITLANACAK

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Kemal Aktaş komisyonda 29.madde ile ilgili şöyle konuştu:

"Dezenformasyon ile ilgili kamu barışının esas alınması gibi hassas başlık üzerinden gerekçelendirilmesi itiraz edilecek çıkış noktası değil. Ancak böylesine hassas başlıklar üzerinden, bilginin hızla yayıldığı ve kullanıldığı baş döndürücü dijital hız ortamında dijital mecraları hiç de kötü niyetle kullanmayan vatandaşları dezenformasyon sağanağından nasıl koruyacaksınız? Dezenformasyon suçuna ortak edilmesini nasıl engelleyeceksiniz? Suç oluşmadan, suçun oluşumuna engel olacak bir tedbir öngörüyor mu düzenleme? Görüş sorduğumuz hukukçular özetle, düzenlemenin; yalan haber yapma, yalan bilgi ya da içerik yayma hususunda neyin yalan olup olmadığına, neyin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu olup olmadığına, suçun tespitinin objektif kriterlere göre yapılmasına imkan vermediğini dile getiriyorlar. Düzenlemenin keyfi uygulamalara çok açık olduğu, Anayasa'daki ifade hürriyetinin doğrudan ihlaline yol açacağı bu yönüyle de anayasaya aykırı olduğu görüşünü paylaşıyorlar. Açıkçası biz de basın meslek örgütleri olarak aynı kaygıları taşıyor ve burada basının ve geniş toplum kesimlerinin haberleşme özgürlüğünün de kısıtlanacağını düşünüyoruz. 29. maddenin teklif metninden çıkarılması ve bütün paydaşlarıyla tartışıldıktan sonra ayrı yasa halinde getirilmesini istiyoruz."

TGC GENEL SEKRETERİ GÜNEŞ: TUTUKLU GAZETECİ SAYISI ARTACAKTIR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, "Yasa teklifi yasalaşırsa tutuklu gazeteci sayısı artacaktır. Bu tasarının yürürlüğe girmesi halinde iktidarın hoşuna gitmeyen her haber için dezenformasyon denilerek ceza istenecektir" dedi. Güneş, teklifteki 29. maddenin geri çekilmesini istedi.

NAZMİ BİLGİN: MUKTEDİR İSENİZ DÜŞÜNCEYİ VE FİKRİ ORTADAN KALDIRIN AMA YAPAMAZSINIZ

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Basın Kartı Komisyonu'nda uzun yıllar yer aldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"İnsanların deneyim aktarmalarına ihtiyaç duyulmuyor. 2004 yılında Basın Kanunu çıkarken saatlerce bize konuşma imkanı verilmişti. Ünlü bir siyasetçi demişti ki 'bir kapıyı aralık bırakırsanız o kapıdan yalnızca kendiniz geçmezsiniz.' Siz bu yasa ile bu kapıyı ardına kadar açık bırakıyorsunuz. Bu kanun yasalaşırsa en büyük zarar iktidar kanadına mensup basın zarar görecektir. Sonsuz iktidar olmadığını düşünerek yıllar sonraya geçelim. Burada belki iktidar muhalefette, muhalefet iktidarda olacaktır. Bu yasayı çıkardığınız için büyük pişmanlık duyacaksınız. Bir siyasi erk, bir siyasi partiye verilirse o erkten vazgeçmek kolay kolay mümkün değildir. Ellerindeki gücü ve kuvveti mümkün olduğunca kullanmaya çalışırlar. Yasaklar her zaman olmuştur, yasalar buna karşı çıkmıştır. Vatan şairi Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi'nde şunu söylüyor, zulüm ile eziyet ile hürriyeti ortadan kaldıramazsınız, muktedir iseniz düşünceyi ve fikri ortadan kaldırın ama bunu yapamazsınız."

TÜRKİYE GAZETECİLER KONFEDERASYONU: 29. MADDE ÇIKARILSIN

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı da teklif metninden 29. maddenin çıkarılmasını istedi. Kolaylı, ayrıca "Basın Kartı Komisyonu'nun büyük bölümü İletişim Başkanlığı'nca atanıyor, meslek örgütü temsilcilerinden oluşmasını istiyoruz" dedi.

ANKA / Güncel