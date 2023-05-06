Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanvekili Küçükyılmaz, Kumluca'da söyleşiye katıldı Açıklaması

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, tarihin sadece kahramanları yazmadığını, hainleri de yazdığını belirterek, tarihten ders çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, tarihin sadece kahramanları yazmadığını, hainleri de yazdığını belirterek, tarihten ders çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Küçükyılmaz, Eğitim-Bir Sen Kumluca Temsilciliği tarafından Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarihten bugüne dersler" konulu söyleşiye katıldı.

Geçmiş tarihi iyi bilmek gerektiğini söyleyen Küçükyılmaz, buna göre dersler çıkartılarak geleceğin doğru inşa edilebileceğini kaydetti.

Türklerin Anadolu'da var oluşundan bugüne kadar bir çok önemli ders niteliğinde olayların yaşadığını ifade eden Küçükyılmaz, bu olaylarda bir çok kahramanlıkların yanı sıra, bir çok hainliklerin de olduğunu belirtti.

Yakın tarihte de bir yandan ülkenin refahı, gelişmesi için adımlar atılırken bir yandan FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gibi hain olayların da yaşandığını anımsatan Küçükyılmaz, "Tarih sadece kahramanları yazmıyor, aynı zamanda tarih hainleri de yazıyor. Bu ülkeye kimin ülkenin kalkınması için mücadele ettiğini, kiminse zarar verdiğini yazıyor." dedi.

Küçükyılmaz, söyleşi sonrası okuyucularına kitaplarını imzaladı.