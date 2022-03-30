Basın İlan Kurumu Van İl Müdürü Uluçamlıbel, Kaymakam Yelek'i ziyaret etti - Haberler

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Basın İlan Kurumu Van İl Müdürü Uluçamlıbel, Kaymakam Yelek'i ziyaret etti

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Basın İlan Kurumu Van İl Müdürü Uluçamlıbel, Kaymakam Yelek'i ziyaret etti

Van Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Hizan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mekin Çelebi ve beraberindeki heyet, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Van Basın İlan Kurumu İl Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Hizan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mekin Çelebi ve beraberindeki heyet, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Uluçamlıbel, Yelek'e, Basın İlan Kurumunun kitaplarını hediye etti.

Kaymakam Yelek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Basın İlan Kurumu, Muhammed İkbal, Çelebi, Van, Güncel, Haberler

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