Basın İlan Kurumu, süreli yayınların denetimlerine başladı

Basın İlan Kurumu (BİK), hazırlanan plan ve takvime göre 905'i gazete, 433'ü internet haber sitesi olmak üzere toplam 1338 süreli yayının denetimlerine başladı. Denetimlerde, yeni Basın Yasası ile süreli yayın kapsamına alınan internet haber siteleri de kontrol edilecek.

Basın İlan Kurumu (BİK), hazırlanan plan ve takvime göre 905'i gazete, 433'ü internet haber sitesi olmak üzere toplam 1338 süreli yayının denetimlerine başladı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, yeni Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği esas alınarak ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilecek denetimlerde, mevzuatın yüklediği sorumlulukların yanı sıra basın sektörünün güçlü, nitelikli ve günün gerçeklerine uyum sağlayan bir yapıya kavuşmalarına yönelik bilgi paylaşımında bulunulacak.

Denetimlerde, geçen yıl kabul edilen yeni Basın Yasası ile süreli yayın kapsamına alınarak resmi ilan ve reklam yayımında yeni mecra haline gelen internet haber siteleri ilk kez kontrolden geçirilecek.

İnternet haber siteleri imtiyaz sahipliği, defterlerin mevzuata uygun tutulup tutulmadığı, beyan edilen fikir işçilerinin fiili olarak çalışıp çalışmadıkları, maaşların eksiksiz ve zamanında ödenip ödenmediği, sigorta ve vergi tahakkuklarına ilişkin yükümlülükler, içeriklerinin nitelik ve niceliksel koşulları taşıyıp taşımadığı konuları ile ziyaretçi trafiklerinin doğruluğu bakımından incelemeye tabi tutulacak.

Resmi ilan yayımıyla alakalı gazetelerin denetlemelerinde ise süreli yayınların genelini kapsayan mevzuat hükümlerinin yanı sıra yüzölçümü, baskı yerine ilişkin şartlar, basılan nüsha adedi ve kalitesi, günlük ve aylık satış adedi, gazete satışlarının dağıtım aşamasını müteakip son nokta bayilerde fiilen gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacak.

"Mevzuat ne diyorsa onu uygulamaktan çekinmeyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yaptırım kararının en son seçenek olduğunu belirterek, basın işletmelerini bir paydaş olarak kabul ettiklerini ve bu hassasiyetin titizlikle gözetildiğini belirtti.

Kontrol kurullarında yer alan denetçilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre sahada denetim yapmak üzere yola çıkarken akıllarının bir köşesinde sorunlu alanların rehabilite edilmesinin mutlaka olacağını aktaran Erkılınç, şunları kaydetti:

"İyi niyeti, azmi ve çabayı mutlaka gözetecek ve dikkate alacağız. Bunun aksini gördüğümüz hallerde ise mevzuat ne diyorsa onu uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü bu denetimleri kamu menfaatleri adına yapıyoruz ve devletimizin haklarını korumak zorundayız. Diğer taraftan hep söylüyorum 'Biz yaptık oldu.' anlayışını benimsemiyoruz. Elbette saha gerçeklerini gözeteceğiz. Yeter ki görev alanımızdaki basın işletmeleri iyi niyetimizi suiistimal etmesin."