Basın ilan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın'dan Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Bu karar üzerine Başkan Kurt'u makamında ziyaret eden Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, gösterdiği hassasiyetten dolayı Başkan Kurt' a teşekkür etti.

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Aşkın'a kurum çalışanı Ulaş Fırat Çelik eşlik etti.

Başkan Kurt ile Aşkın ziyaret sırasında bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nin Meclis Karar Özetlerinin resmi ilan alan gazetelerde yayınlanmasına dair alınan kararın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Aşkın, Eskişehir gazetelerinin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Bu desteğin basın adına büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Aşkın, "Gazetelerimizin okuyucusuyla buluşmaya devam edebilmesi için önemli bir adım. Gösterdiği hassasiyetten dolayı Başkan Kurt' a teşekkür ediyoruz" dedi.

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın ve kurum çalışanı Ulaş Fırat Çelik'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir yerel basınının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Yerel gazetelere artan maliyetlerden dolayı destek olmak amacıyla böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Kurt, "Umarım, Eskişehir kendi gazetelerini okumaya devam edecek. Biz de gazetelerin çıkması, gazetecilerin de özgürce görevlerini yapabilmeleri için onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda Arda Aşkın, Başkan Kurt'a Basın İlan Kurumu yayınlarından çıkan Hatay Devleti Resmi Gazete'sini hediye etti.

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