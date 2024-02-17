Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç: İcra satışı ilanlarındaki özellikler çıkarılarak gönderilmeye başlandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, resmi ilanların internet haber sitelerinde yayınlanması hakkında, "İcra satışlarına ait ilan metinleri, menkul veya gayrimenkulün özelliklerine ilişkin kısımlar çıkarılarak gönderilmeye başlandı." dedi.

Erkılınç, Bilecik İletişim ve Medya Derneğinin ev sahipliğinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 27. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, son iki yılın hem BİK hem de sektör için oldukça hareketli geçtiğini söyledi.

Basın sektöründeki dijital dönüşümün ilk aşamasının iki yıl önce yasalaşan mevzuat düzenlemesiyle tamamlandığını belirten Erkılınç, "Söz verdiğimiz ve görüldüğü üzere, gazetelerin ilan pastasından kesinti olmamış, internet haber siteleri için kanunla ikinci bir ilan pastasının oluşturulması sağlanmıştır. İcra satışlarına ait ilan metinleri, menkul veya gayrimenkulün özelliklerine ilişkin kısımlar çıkarılarak gönderilmeye başlandı. Bu ilanları resmi yazı ile geri gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde de ilgili bakanlığımızla resmi görüşme yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Erkılınç, son iki yılda resmi ilan fiyat tarifesine öngörülenin üzerinde zam yaptıklarını hatırlattı.

Basılı gazetelerin personel, kalıp, mürekkep, baskı, dağıtım gibi maliyetlerde karşılaştığı zorluklara değinen Erkılınç, şunları söyledi:

"Bu nedenle çözüm üretmemiz gerekiyor. Bizi sonuca götürecek çözüm, basılan, okunan ve gündem belirleyen basılı gazetelerimizin bu alanda devam etmeleri, diğerlerinin ise yeniden güç kazanmak ve nitelikli gazetecilik yapmak üzere internet mecrasını tercih etmeleri. Bugün, yaygın basında tam sayfa resmi ilanın bedeli 90 bin lirayı aştı. Yerelde ise 70 bin liranın üzerinde bir fiyat söz konusu. Sağduyunuza sesleniyorum; tam sayfa renkli ilanı veya reklamı, gazetesine resmi ilanın yarı fiyatı 35 bin liraya alabilen kaç gazetemiz var?"

"Dezenformasyon sonucunda ortaya çıkan birçok mesele var"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da sosyal medya kullanımında tüm dünyada sorunlar yaşandığını vurguladı.

Bu mecraların olumlu olduğu kadar olumsuz yanlarının da bulunduğuna işaret eden Kardaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dezenformasyon, bunlardan sadece biri. Dezenformasyon sonucunda ortaya çıkan birçok mesele var. Bunları zaten yaşıyoruz ve tamamında biraz daha sosyal medya üzerinden gelen dezenformasyon temelli sorunlar yaşıyoruz. Yoksa konvansiyonel medya, gazete, haber siteleri ya da televizyonda buna benzer bir süreç çok gözlemlenmiyor. Çok var, yok demek doğru olmaz. Biz her gün bunlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Sizlerin daha güçlü, aktif olması, daha iyi ürün üretmesi ve daha iyi gazete çıkarması, daha iyi televizyon yayıncılığı yapması bizim işimizi de kolaylaştırır."

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ise Türk basınının gazetecilik mesleğini düzenleyen bir yasaya sahip olması gerektiğini belirtti.

Çoğu iş kolunun kendisine ait yasasının bulunduğunu kaydeden Kolaylı, "Türk basını, gazetecilik meslek yasasına acilen ihtiyaç duymaktadır. Basın sektöründe böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes eğitim ve bilgi birikimine bakılmaksızın 'gazeteciyim' diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Bu nedenle, gazetecilik mesleğinde ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen gazetecilik meslek yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kütahya Valisi Musa Işın ile Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün'ün de katılımcılara hitap ettiği programa, TGK Yönetim Kurulu üyeleri ile gazeteciler katıldı.