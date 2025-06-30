Basın İlan Kurumu, Basın Sektörünün Sorunlarını Dinliyor

Basın İlan Kurumu (BİK), son bir yılda 11'i bölge, 3'ü de il düzeyinde yapılan toplantılarda 558 gazete ve 267 internet haber sitesinin temsilcisinin, basının sorunlarına ilişkin görüşünü aldı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde 2 binin üzerinde basın kuruluşuna, 7 binin üzerinde çalışana hizmet veren kurum, Genel Müdürü Cavit Erkılınç'ın da katıldığı bölge toplantılarıyla sektördeki sorunların tespit edilmesi ve çözümü için önemli bir adım attı.

Son bir yıl içerisinde 11'i bölge, 3'ü de il düzeyinde yapılan toplantılarda 558 gazete ve 267 internet haber sitesinin temsilcisiyle basının sorunları tartışıldı ve katılımcıların görüşleri alındı.

Bölge toplantılarına katılamayan veya görüşlerini ayrıntılı iletme fırsatı bulamayan sektör temsilcilerinin de mevzuatın hazırlık sürecine katkı sunması amacıyla çevrim içi form oluşturuldu.

Kurumun internet sitesinde 1 Temmuz 2025'te erişime açılacak form üzerinden 2 ay boyunca resmi ilan mevzuatına ilişkin öneriler ulaştırılabilecek.

Talep ve görüşler, kasım ayındaki BİK Genel Kurulu'na getirilmesi planlanan düzenlemeler kapsamında değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Erkılınç, hiçbir zaman "biz yaptık oldu" anlayışıyla hareket etmediklerini, basını ve kurumu ilgilendiren hayati meselelerde ve karar alma süreçlerinde sektör bileşenlerinin görüşlerine başvurduklarını belirtti.

Erkılınç, 2023'te yürürlüğe giren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin hazırlık safhasında Anadolu'yu gezerek 820'nin üzerinde gazete ve internet haber sitesinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktararak, "Genel Müdürlüğümüzde çok sayıda toplantı yaptık ve mevzuatımızı katılımcı bir anlayışla oluşturduk. Yetmedi, sahadan gelen talepler ve süreli yayınlarımızın mevcut durumunun analiz edilmesi neticesinde, basınımızın lehine olacağına inandığımız asgari trafik şartı gibi önemli bir kriteri de içeren güncellemeleri 2024 yılında hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanında yüzlerce basın mensubuyla yüz yüze görüştüklerini kaydeden Erkılınç, söz verdikleri gibi kendilerine ulaşamamış, derdini anlatamamış kimse kalmasın diye mevzuat hazırlıkları kapsamında çevrim içi ortamda görüşlerin toplanacağı dijital formu erişime sunduklarını kaydetti.