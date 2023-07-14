Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bulunan köprüden bir kişinin bilinmeyen bir nedenle atladığı iddia edildi. Polis ekipleri olayın nasıl olduğuna ilişkin çalışma başlattı.

Basın Ekspres yolunda intihar iddiası

İSTANBUL - Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bulunan köprüden bir kişinin bilinmeyen bir nedenle atladığı iddia edildi. Polis ekipleri olayın nasıl olduğuna ilişkin çalışma başlattı.

Olay, Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bulunan köprüden bir kişinin bilinmeyen bir nedenle atladığı iddia edildi. İhbar üzerine ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın nasıl olduğuna ilişkin çalışma başlattı.