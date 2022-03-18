Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı - Haberler

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Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL beklenen kar yağışı Basın Ekspres Yolu'nda da etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL beklenen kar yağışı Basın Ekspres Yolu'nda da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı Basın Ekspres Yolu ve bağlantı yollarında da etkili olmaya başladı. Yollarda karın birikmediği, bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlendi. Kar küreme araçlarıysa yoğun kar yağışı ihtimali olan bölgelere doğru hareket etti.


Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

Basın Ekspres Yolu'nda kar etkisini göstermeye başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Basın Ekspres Yolu, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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