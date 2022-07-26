Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü

Basın Ekspres'te feci kaza: 1 ölü

İstanbul Basın Ekspres yolunda yolun ortasında duran kadına otomobil çarptı.

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Basın Ekspres yolunda yolun ortasında duran kadına otomobil çarptı. Semiha Bilici, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Basın Ekspres Karayolu Bahçelievler mevkii TEM istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BFP 878 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., iddiaya göre sol şeritte yolun ortasında duran Semiha Bilici'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilici metrelerce savruldu. Otomobil sürücüsü M.A. aracından inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası Semiha Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Semiha Bilici'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. Öte yandan otomobil sürücüsü M.A gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler TEM Otoyolu İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title