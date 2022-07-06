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Basın Ahlak Esasları 28 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi

AA - Elif Küçük - Güncel
Basın Ahlak Esasları 28 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Basın Ahlak Esaslarına Dair 216 Sayılı Genel Kurul Kararı"nda, çocuk haklarının korunması ile her türlü ayrımcılığın önlenmesi hedeflenirken doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Basın Ahlak Esaslarına Dair 216 Sayılı Genel Kurul Kararı"nda, çocuk haklarının korunması ile her türlü ayrımcılığın önlenmesi hedeflenirken doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de yer verildi.

Basın İlan Kurumundan (BİK) yapılan açıklamaya göre, BİK Genel Kurulu tarafından, en son 1994'te belirlenen "Basın Ahlak Esasları" 28 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinde yer alan ve detayları genel kurul kararıyla belirlenen esasların yürürlüğe giren kanuni düzenlemelere, bugünün şartlarına ve sektörün beklentilerine uygun olarak yeniden yazılmasını kararlaştırdı. Değişiklik teklifi, 25-27 Mayıs'ta toplanan BİK Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'un 216 sayılı kararıyla kabul edilen "Basın Ahlak Esasları", Resmi Gazete'nin 6 Temmuz 2022 tarihli "31888" sayılı nüshasında yayımlandı.

Yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları, çocuk haklarının korunması, kadın erkek eşitliği, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenmesini hedeflerken cevap ve düzeltme hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliği, hakaret, sövme, iftira ve haksız isnat, haber kaynağının gizliliğinin korunması, milli ve toplumsal değerlere saygı gibi sıkça gündeme gelen konuları başlıklar halinde yeniden ele aldı. Doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de düzenlemede yer verildi.

Daha önce uygulanmasına başlanan gazetelerin internet haber sitelerinin "Basın Ahlak Esasları" çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin kapsam ise genişletildi. Düzenlemeye göre, ek gösterge alan gazetelerin sosyal ağ hesaplarının da tıpkı internet haber sitelerinde olduğu gibi benzer sorumlulukları üstlenmesine karar verildi.

Şikayet başvuruları 60 gün içinde yapılabilecek

Basın Ahlak Esaslarına aykırılık iddiasına dair başvuruların, yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılması gerekecek. Yönetim Kurulu'nun resen harekete geçeceği durumlarda da önceden olduğu gibi bu süre geçerli olacak. İnternet haber siteleri ve sosyal ağ hesaplarıyla ilgili yapılacak başvuruların süre yönünden hesaplanmasında ise ilk yayın tarihi esas alınacak. Şikayetler, BİK internet siteleri üzerinden elektronik başvuru yoluyla da yapılabilecek.

Yönetim kurulunun "Basın Ahlak Esasları"na yönelik kararları, önceden olduğu gibi 10 gün içinde yargıya taşınabilecek. Yeni düzenleme 216 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 6 Temmuz 2022 tarihi sonrasında işlenmiş fiiller hakkında uygulanabilecek.

AA / Elif Küçük - Güncel

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