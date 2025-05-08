Başibos Köpekler Küçükbaş Hayvanlara Saldırdı: 5 Koyun Telef Oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan iki vatandaşın sürüsünde 5 koyun telef oldu, 2 koyun yaralandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek hayvanları imha etti ve yaralı olanlara tedavi uyguladı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu, 2'si yaralandı.
Sugözü köyünde başıboş köpekler, iki vatandaşa ait sürüye saldırdı.
Saldırıcı sonucu 5 koyun telef oldu 2 koyun ise yaralandı.
İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kuduz riskine karşı telef olan hayvanları imha etti. Yaralı hayvanlara ise gerekli tedavi ve aşı uygulamaları yaptı.
Ekipler başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel