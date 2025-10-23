Başıboş Köpekler Koyun Sürüsüne Saldırdı: 3 Koyun Öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 3 koyunu öldürdü, 2 koyunu yaraladı.

İlçede yaşayan Kılıç Kaya, koyun sürüsünü otlatmak için Gürle Mahallesi'ndeki bir araziye götürdü. Arazide otlayan sürüye başıboş köpekler saldırdı. Köpekler 3 koyunu öldürdü, 2 koyunu ise yaraladı. 10 koyun ise kaçıp, kayboldu. İhbar üzerine belediye ekipleri ölen hayvanlarla ilgili inceleme başlattı.

Bölgede başıboş sokak köpeklerinin sayısının arttığını söyleyen Kaya, gerekli önlemlerin alınması için yetkililerin önlem almasını istedi.