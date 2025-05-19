Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı

Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpeklerin bir çocuğa saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Mahalleli, belediyeden köpeklerin kontrol altına alınmasını talep ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa saldırdı. Çocuk koşarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sık sık görülen başıboş köpekler bir çocuğa saldırdı. Büyük panik yaşayan çocuk, hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, bir apartmanın balkonundan olayı gören kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mahalleli belediyeden başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını istedi.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: inegöl(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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