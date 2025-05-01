Başıboş Köpeğin Tavuk Çalma Anları Kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir başıboş köpeğin evin önünden tavuk çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, aynı mahallede daha önce benzer görüntülerin yaşandığı bir noktada gerçekleşti.
Başıboş köpeğin tavuğu alıp kaçtığı anlar kamerada
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir köpeğin evin önünden tavuk çaldığı anlar, bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, ilçeye bağlı Aslanlar Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülerde, başıboş bir köpeğin bir evin önünden çaldığı tavuğu alıp hızla uzaklaştığı görüldü.
Görüntülerde köpeğin yolun karşısına geçip harekete geçtiği ve otomobilin çaldığı korna sesi sonrası koşarak gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
Öte yandan aynı mahallede daha önce de benzer olayların zaman zaman yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel