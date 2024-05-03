Başıboş eşek tarafından ısırılan kadın hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde evine giden bir kadın, başıboş bir eşeğin saldırısına uğradı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Bünyan ilçesinde evine giden E.D. (59), başıboş bir eşeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.D. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredekiler tarafından bir ağaca bağlanan eşek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.
E.D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.