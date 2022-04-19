Başıboş dananın kara yolunda ilerlemesi cep telefonuyla görüntülendi

Afyonkarahisar'da başıboş dananın kara yolunda polis ekiplerine zor anlar yaşatması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir istikametindeki Karahisar Tüneli'nin çıkışında kara yolunda bir dana olduğunu fark eden polis ekipleri, hayvanın peşine düştü.

Ekip otosuyla bir süre takip edilen dana, siren ve korna seslerine rağmen kara yolundan ayrılmadı. Bu sırada araçtan inen polis memuru, yaklaşık 1 kilometre peşinden koştuğu hayvanı yakalamayı başardı.

Polis ekiplerinin kovalamacası, İzmir'e giden tır şoförü Murat Semiz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Semiz, AA muhabirine, hayvanın tünele girmesi halinde büyük bir kaza yaşanabileceğini belirterek, "Allah razı olsun, polisler 1 kilometreden fazla kovalayıp yakaladılar." ifadesini kullandı.