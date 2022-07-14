Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın - Haberler

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Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın

Xinhua - Güncel
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Bashan Dağı'nda Bulutların Arasında Bir Yolculuğa Çıkın

LANGAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı bulutlarla kaplı manzaralar sunuyor.

LANGAO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı bulutlarla kaplı manzaralar sunuyor. Xinhua Haber Ajansı'nın havadan fotoğraflarıyla siz de bulutlar arasında bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı'ndaki çayır manzarasını gösteren hava fotoğrafı, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı'ndaki çayır manzarasını gösteren hava fotoğrafı, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Langao ilçesinde bulunan Bashan Dağı'ndaki çayır manzarasını gösteren hava fotoğrafı, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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