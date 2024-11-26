Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için saat veren Biden bir de Gazze için mesaj verdi

Biden: Ateşkes yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girecek

 Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı
BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BASE Sanat Fuarı 8. Edisyonuyla Sanatseverlere Kapılarını Açtı

BASE Sanat Fuarı 8. Edisyonuyla Sanatseverlere Kapılarını Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinden yeni mezun sanatçıların yapıtlarını sergileyen BASE, 1 Aralık'a kadar sanatseverlere ücretsiz olarak açık olacak. Etkinlik, 33 şehirden 132 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor ve sanatçı ile izleyici arasındaki mesafeleri kaldırmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında buluşturan BASE'in 8. edisyonu, 1 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda, Bilgili Sanat iş birliğinde The Ritz-Carlton Residences Istanbul B Blok'ta sanatseverlere kapılarını açıyor.

Bu yıl 33 şehirde, 40 üniversiteden, yeni mezun 132 sanatçıyı ağırlayan fuarda, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alıyor.

Etkinliğin ön gösteriminde AA muhabirine açıklamada bulunan BASE Kurucu Ortağı İdil Bilge, sanat okumaya cesaret eden, emek veren, yaratım gücünü sanat alanında gösteren gençlere mezun olduklarında hayatlarını kolaylaştıracak, sanatsal anlamda kariyerlerini devam ettirebilmelerine yardımcı olacak bir platform sunmak istediklerini söyledi.

Kariyerlerinde bir basamak olmayı misyon edindik

Bilge, Ali Kerem Bilge ve Aslı Boduroğlu ile BASE öncesinde, ekip olarak sanat izleyicisi ve alıcısı olduklarını belirterek, "BASE'i 2017 yılında hayata geçirdik. Zaman içerisinde dünyamız aslında buraya kaydı. Yurt dışına gittiğimizde mezuniyet sergilerinin yapıldığını görüyorduk. O sene Türkiye'de okuyan lisans, yüksek lisans ve hatta doktora mezunları da başvurdu. Mezun olanlara böyle bir platform yapmak istedik. Doğru kontaklarla onları bir araya getirip aslında kariyerlerinde doğru yerlere gelmelerinde bir basamak olmayı misyon edindik. Galeriler, alıcılar, küratörler, sanat tarihçileri bazen kendilerinden daha kıdemli sanatçılarla da fikir alışverişi yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Büyük şehirler dışında okumuş ve sanatçı olmaya baş koymuş kişilere de ortam sağlandığını dile getiren Bilge, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki mesafeleri kaldırarak herkese eşit görünürlük vermek, nerede okumuş olursa olsun dönemdaşlarıyla eşit fırsat sunabilmek için aslında BASE'i hayata geçirdik. Yaklaşık 2 bine yakın yeni mezun oluyor. Tek kriterimiz yeni mezun olması. Yaşı ya da hangi temada hangi pratikte çalıştığının önemi yok. Çok serbest bırakıyoruz bu konuda. Bizim her sene 15 kişilik bir jürimiz oluyor. Çok fazla değişik gözün olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü amacımız kişisel zevki yansıtmak ya da estetik olarak çok güzel bir sergi yapmak değil. Kimin yeteneği varsa kaçırmamak için her disiplinden bir göz koyuyoruz jüriye. Yani ressam, heykeltıraş, fotoğraf sanatçıları, galericiler, küratörler, koleksiyoner ve sanat tarihçileri var. Potansiyeli olan kim varsa gözden kaçırmamak için ince eleyip sık dokuyarak bir seçki yapıyorlar."

Sanatçı ve izleyici arasındaki mesafeleri kırmak istiyoruz

Bu sene en kalabalık BASE olmasında alanın etkisinin olduğuna değinen Bilge, "Bu sene Bilgili Sanat bizleri çok destekledi. Çok müthiş dev bir bina verdiler. Dolayısıyla daha fazla iş alabildik. Bu sene şanslıydık çünkü çok fazla enstalasyon ve çok büyük çaplı iş geldi. O yüzden de hepsine yer açabildik. Bütün Türkiye'den sanatçılar geliyor. Şu anda soğuk hava koşullarına rağmen Ağrı'dan gelmeye çalışan sanatçılar var. Ücretsiz bir sergi yapıyoruz. Çünkü amacımız aslında herkese erişilebilir kılmak. Eserlerini bire bir izleyicilere anlatıyorlar. Sanatçı ve izleyici arasındaki mesafeleri de kırmak istiyoruz."

Ücretsiz olarak ziyarete açık olacak BASE, yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 8 yıldır düzenleniyor.

Ayrıca BASE ve Trendyol Sanat iş birliğinde gerçekleşecek "Konuk Ülke Azerbaycan: Genç sanat üretimine bakış" sergisinde Azerbaycan'dan yeni mezun ve son yıllarda mezun olmuş 14 genç sanatçının yaklaşık 30 eseri yer alacak. Sergi Azerbaycan'ın çeşitli sanatsal ifadelerini sergileyerek her iki ülkedeki paralel sanat üretimini gözler önüne seriyor.

BASE'in 2024 yılı başvurularını Ari Meşulam, Bahar Kızgut, Coşar Kulaksız, Daryo Beskinazi, Derya Yücel, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Gülay Semercioğlu, Nermin Er, Oya Delahaye, Serkan Özkaya, Sinan Demirtaş, Yaşam Şaşmazer ve Yekhan Pınarlıgil'den oluşan seçici kurul değerlendirdi.

Küratörlüğünü Derya Yücel'in üstlendiği programa ilişkin detaylı bilgiye "base.ist" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
img

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak! İşte listedeki 45 telefon
img

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27-28 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Karabağlar, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bugün okullar tatil mi, okul yok mu SON DAKİKA! Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 27 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.