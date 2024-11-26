BASE Sanat Fuarı 8. Edisyonuyla Sanatseverlere Kapılarını Açtı

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında buluşturan BASE'in 8. edisyonu, 1 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ana mekan sponsorluğunda, Bilgili Sanat iş birliğinde The Ritz-Carlton Residences Istanbul B Blok'ta sanatseverlere kapılarını açıyor.

Bu yıl 33 şehirde, 40 üniversiteden, yeni mezun 132 sanatçıyı ağırlayan fuarda, resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alıyor.

Etkinliğin ön gösteriminde AA muhabirine açıklamada bulunan BASE Kurucu Ortağı İdil Bilge, sanat okumaya cesaret eden, emek veren, yaratım gücünü sanat alanında gösteren gençlere mezun olduklarında hayatlarını kolaylaştıracak, sanatsal anlamda kariyerlerini devam ettirebilmelerine yardımcı olacak bir platform sunmak istediklerini söyledi.

Kariyerlerinde bir basamak olmayı misyon edindik

Bilge, Ali Kerem Bilge ve Aslı Boduroğlu ile BASE öncesinde, ekip olarak sanat izleyicisi ve alıcısı olduklarını belirterek, "BASE'i 2017 yılında hayata geçirdik. Zaman içerisinde dünyamız aslında buraya kaydı. Yurt dışına gittiğimizde mezuniyet sergilerinin yapıldığını görüyorduk. O sene Türkiye'de okuyan lisans, yüksek lisans ve hatta doktora mezunları da başvurdu. Mezun olanlara böyle bir platform yapmak istedik. Doğru kontaklarla onları bir araya getirip aslında kariyerlerinde doğru yerlere gelmelerinde bir basamak olmayı misyon edindik. Galeriler, alıcılar, küratörler, sanat tarihçileri bazen kendilerinden daha kıdemli sanatçılarla da fikir alışverişi yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Büyük şehirler dışında okumuş ve sanatçı olmaya baş koymuş kişilere de ortam sağlandığını dile getiren Bilge, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki mesafeleri kaldırarak herkese eşit görünürlük vermek, nerede okumuş olursa olsun dönemdaşlarıyla eşit fırsat sunabilmek için aslında BASE'i hayata geçirdik. Yaklaşık 2 bine yakın yeni mezun oluyor. Tek kriterimiz yeni mezun olması. Yaşı ya da hangi temada hangi pratikte çalıştığının önemi yok. Çok serbest bırakıyoruz bu konuda. Bizim her sene 15 kişilik bir jürimiz oluyor. Çok fazla değişik gözün olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü amacımız kişisel zevki yansıtmak ya da estetik olarak çok güzel bir sergi yapmak değil. Kimin yeteneği varsa kaçırmamak için her disiplinden bir göz koyuyoruz jüriye. Yani ressam, heykeltıraş, fotoğraf sanatçıları, galericiler, küratörler, koleksiyoner ve sanat tarihçileri var. Potansiyeli olan kim varsa gözden kaçırmamak için ince eleyip sık dokuyarak bir seçki yapıyorlar."

Sanatçı ve izleyici arasındaki mesafeleri kırmak istiyoruz

Bu sene en kalabalık BASE olmasında alanın etkisinin olduğuna değinen Bilge, "Bu sene Bilgili Sanat bizleri çok destekledi. Çok müthiş dev bir bina verdiler. Dolayısıyla daha fazla iş alabildik. Bu sene şanslıydık çünkü çok fazla enstalasyon ve çok büyük çaplı iş geldi. O yüzden de hepsine yer açabildik. Bütün Türkiye'den sanatçılar geliyor. Şu anda soğuk hava koşullarına rağmen Ağrı'dan gelmeye çalışan sanatçılar var. Ücretsiz bir sergi yapıyoruz. Çünkü amacımız aslında herkese erişilebilir kılmak. Eserlerini bire bir izleyicilere anlatıyorlar. Sanatçı ve izleyici arasındaki mesafeleri de kırmak istiyoruz."

Ücretsiz olarak ziyarete açık olacak BASE, yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını ve üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 8 yıldır düzenleniyor.

Ayrıca BASE ve Trendyol Sanat iş birliğinde gerçekleşecek "Konuk Ülke Azerbaycan: Genç sanat üretimine bakış" sergisinde Azerbaycan'dan yeni mezun ve son yıllarda mezun olmuş 14 genç sanatçının yaklaşık 30 eseri yer alacak. Sergi Azerbaycan'ın çeşitli sanatsal ifadelerini sergileyerek her iki ülkedeki paralel sanat üretimini gözler önüne seriyor.

BASE'in 2024 yılı başvurularını Ari Meşulam, Bahar Kızgut, Coşar Kulaksız, Daryo Beskinazi, Derya Yücel, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Gülay Semercioğlu, Nermin Er, Oya Delahaye, Serkan Özkaya, Sinan Demirtaş, Yaşam Şaşmazer ve Yekhan Pınarlıgil'den oluşan seçici kurul değerlendirdi.

Küratörlüğünü Derya Yücel'in üstlendiği programa ilişkin detaylı bilgiye "base.ist" adresinden ulaşılabilir.