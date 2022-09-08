BASE, 28 Eylül'de Akaretler Sıraevler'de sanatseverlerle buluşacak Güncel Haberler Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek BASE 2022, 28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bilgili Sanat iş birliğinde bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek BASE 2022, 28 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. Bilgili Sanat'tan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının farklı disiplinlerdeki 83 eseri sergilenecek. Her gün 11.00-19.00 arasında ücretsiz olarak Akaretler Sıraevler'de düzenlenecek etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek. Bu yıl başvuran genç sanatçı adaylarının başvurularını, sanat dünyasından Ayça Telgeren, Ayda Elgiz Güreli, Baha Toygar, Berat Işık, Derya Yücel, Erdal Duman, Erinç Seymen, Farah Aksoy, Fulya Çetin, Haldun Dostoğlu, Işıl Eğrikavuk, Melis Terzioğlu ve Sinem Yörük değerlendirdi. Güncel Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Bulovalı Eylül Güncel Haberler

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