Tokat Başçiftlik İlçesinde Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen uğurlama törenine İlçe Müftüsü Hüseyin Kılıç ve vatandaşlar katıldı. Kılıç'ın dua etmesinin ardından ilçeden hacca gidecek 4 kişi yola çıktı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene İlçe Müftüsü Hüseyin Kılıç ve vatandaşlar katıldı.
Kılıç'ın dua etmesinin ardından ilçeden hacca gidecek 4 kişi, yola çıktı.