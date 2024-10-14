Başçiftlik'te asfalt çalışması yapıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yollarda bakım onarım ve asfalt çalışması yapıldı.

İlçe merkezindeki Hürriyet Caddesi yolunun İlçe Entegre Hastanesi ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı arasındaki yolun onarım ve asfalt kaplama işi tamamlanarak kullanıma açıldı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, asfalt çalışması yaptıkları Hürriyet Caddesi'nin ilçenin merkezi ulaşım yolunu oluşturduğunu, bu yüzden bu caddeye önem verdiklerini söyledi.

Başkan Bolat diğer cadde ve sokaklarda da asfalt çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlatılacağını söyledi.