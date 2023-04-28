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Başçiftlik'te araziden toplanan mantarın kilogramı 100 liradan satılıyor

Başçiftlik'te araziden toplanan mantarın kilogramı 100 liradan satılıyor

Güncel Haberler

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde pazarda mantarın kilogramı 100 liradan satılıyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde pazarda mantarın kilogramı 100 liradan satılıyor.

İlçede ilkbahar aylarının gelmesiylye toplanmaya başlayan mantarlar, pazar tezgahında yerini almaya başladı.

Toplanan mantarlar yayla, çayır ve sulak alanlarda yetişiyor. Kırsal bölgelerde günlük olarak tüketilen mantarlar, cuma pazarında kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel

Başçiftlik Tokat Güncel Haberler

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