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Başçiftlik Kaymakamı Satış, iş yeri açılışına katıldı

Başçiftlik Kaymakamı Satış, iş yeri açılışına katıldı
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Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda açılan unlu mamuller satılacak iş yerinin açılışına Kaymakam Satış ve Belediye Başkanı Bolat da katıldı.

Satış, ilçede eksikliği hissedilen bir sektörde faaliyete başlanması dolayısıyla iş yeri sahiplerini tebrik ederek, "İlçemizdeki simit ve unlu mamuller Niksar'dan getiriliyordu. Artık günlük taze ve simit ve diğer unlu mamullere kolayca ulaşabileceğiz. İlçemizdeki eksik olanı gören girişimciliği dolayısıyla Ramazan ustaya teşekkür ediyoruz. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş yerinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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