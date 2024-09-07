Başçiftlik ilçesinde Üçoluk Göleti'nde lokanta ve sosyal tesis açıldı
Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti'nde yeni bir lokanta ve sosyal tesis hizmete girdi. Açılışta misafirlere yemek ikram edildi ve yöresel sanatçılar konser verdi. Başçiftlik Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri de açılışa katıldı.
Başçiftlik ilçesi Üçoluk Göleti'nde bulunan lokanta ve sosyal tesis hizmete açıldı.
İlçede 1650 rakımlı Üçoluk Göleti'ndeki açılışı yapılan tesiste misafirlere yemek ikram edildi.
Tesis bahçesinde yöresel sanatçılar Şeyda Yıldırım, Nezaket Coşkun ve Halis Yıldırım tarafından konser verildi.
Açılışa, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Ertürkler ve vatandaşlar katıldı.