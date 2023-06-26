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Başçiftlik Belediyesi araç filosuna arazöz kattı

Başçiftlik Belediyesi araç filosuna arazöz kattı

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Tokat'ın Başçiftlik Belediyesi, araç filosuna arazöz kattı. Ellerindeki masrafı ağır eski araçları ihaleyle sattıklarını belirten Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, Devlet Malzeme Ofisi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yeni arazözü filolarına kattıklarını belirtti. Belediye filosuna daha önce de itfaiye öncü aracı ile servis minibüsünü kattıklarını ifade eden Tunçel, 'İhtiyaç dahilinde yeni araç alımlarımız devam edecektir' dedi.

Tokat'ın Başçiftlik Belediyesi, araç filosuna arazöz kattı.

Ellerindeki masrafı ağır eski araçları ihaleyle sattıklarını belirten Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, Devlet Malzeme Ofisi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yeni arazözü filolarına kattıklarını belirtti.

Belediye filosuna daha önce de itfaiye öncü aracı ile servis minibüsünü kattıklarını ifade eden Tunçel, "İhtiyaç dahilinde yeni araç alımlarımız devam edecektir" dedi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel

Murat Tunçel Başçiftlik Tragger Tokat Güncel Haberler

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