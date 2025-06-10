Başbakan Starmer ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den Güvenlik ve Finansman Üzerine Görüşme

Başbakan Starmer ve NATO Genel Sekreteri Rutte'den Güvenlik ve Finansman Üzerine Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Londra'da bir araya gelerek, NATO'nun istikrar ve güvenlikteki rolünü ve gelecekteki finansman önerilerini tartıştı. Starmer, ülkesinin NATO'ya olan bağlılığını vurguladı ve müttefiklerin daha fazla adım atması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, NATO'nun, müttefiklerin istikrar ve güvenliği sağlamadaki önemini ve gelecekteki finansman önerilerini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Starmer, Londra'ya resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ofisinde ağırladı.

Görüşmede, ülkesinin NATO'ya olan sarsılmaz bağlılığının altını çizen Starmer, geçen hafta açıklanan ve İngiltere'nin savunma alanındaki gelecek stratejilerini belirleyen NATO öncelikli Stratejik Savunma Değerlendirmesi hakkında Rutte'ye bilgi verdi.

Starmer, NATO'nun İngiltere'de çalışan insanların güvenliği için hayati önem taşıdığını ve 80 yılı aşkın süredir Avrupa-Atlantik barış ve güvenliğinin temel taşı olduğunu vurguladı. ???????

İkili, NATO'nun her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu, ancak müttefiklerin istikrar ve güvenliği sağlamak ve geleceğe yönelik savunma sanayilerini güçlendirmek için daha ileri ve hızlı adımlar atmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, NATO'nun gelecekteki finansman önerilerini de ele alan liderler, ulusal dayanıklılığın artırılması ve kritik ulusal altyapının korunması için daha ileri gidilmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Starmer, NATO Genel Sekreteri'nin, ittifakın geleceğe hazır olmasını sağlamaya odaklanmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu 'Madleen' gemisi limana ulaştı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir

Süper Lig devine imzayı atması an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Fenerbahçe'den Leroy Sane'ye baş döndürecek teklif

Fenerbahçe'den Sane'ye baş döndürecek teklif! Galatasaray'ı solladılar
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı

Özgür Özel'in zor anları! Kameraların karşısında gözyaşlarını tutamadı
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.