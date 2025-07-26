Başbakan Starmer, Gazze'ye Hava Yardımı İçin Ürdün ile İşbirliği Yapıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'ye havadan yardım ulaştırma planları üzerinde Ürdün ile çalıştıklarını bildirdi.

Başbakan Starmer, Daily Mirror gazetesine yazdığı makalede, Gazze'deki açlık ve çaresizliğe ait görüntülerin son derece dehşet verici olduğunu ve İngiliz halkının olup bitenlerden tiksindiğini belirtti.

Filistin halkına, çocuklara ve bebeklere insani yardımın engellenmesinin tamamen haksızca olduğunu vurgulayan Starmer, İsrailli esirlerin tutsaklığının devam etmesi ve İsrail'in Gazze'deki orantısız askeri tırmanışının da aynı şekilde haksız olduğunu kaydetti.

Starmer, Gazze'de yüzlerce sivilin yardım arayışı sırasında ve çocukların su ararken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Bu, bir insani felaket ve bu felaket şimdi sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer, ülkesinin Gazze'ye milyonlarca sterlin değerinde yardım gönderdiğini, bu yıl da 40 milyon sterlinlik ek insani yardım desteği sağlayacağını duyurduğunu ancak yardımların Gazze'ye ulaşamadığını ifade etti.

Bu nedenle, çalışmaları arttıracaklarını, acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan çocukları Gazze'den tahliye etmek için çabalarını hızlandıracaklarını vurgulayan Starmer, daha fazla Filistinli çocuğu uzman tıbbi tedavi için İngiltere'ye getireceklerini belirtti.

İsrail'in, ülkelerin Gazze'ye havadan yardım yapmasına izin vereceği haberinin çok geç geldiğini ancak bu yolla yardım ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz yardımını uçaklara yükleyip Gazze'ye ulaştırmak için Ürdünlü yetkililerle acilen çalışıyoruz. Filistin halkına acil olarak gıda ve hayat kurtaran yardım ulaştırmak için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Daha geniş çaplı olarak, en yakın müttefiklerimizle bu savaşta acı çekenlerin hayatlarında gerçek fark yaratacak pratik çözümlere odaklanarak bölgede barışa giden yol üzerinde çalışıyorum. Bu yol, acil olarak ihtiyaç duyulan ateşkesi kalıcı bir barışa dönüştürmek için somut adımlar belirleyecek."