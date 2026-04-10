Haberler

Başbakan Selam: "Lübnan'ı ve güneyindeki halkı koruyacak bir ateşkes konusunda kararlıyız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği şiddetli saldırılarda hayatını kaybedenler başsağlığı dileğinde bulunarak, Lübnan'ı ve güney bölgelerindeki halkı koruyacak ateşkesin gerekliliğini vurguladı.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Nebatiye'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Selam, İsrail'in Nebatiye kentinde hükümet binası, çevresi ve kentin çarşısını da hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden siviller ve güvenlik mensupları adına Nebatiye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ateşkesin gerekliliğine vurgu yapan Selam, Lübnan'ı ve güney bölgelerindeki halkı koruyacak ateşkesin sağlanması için kararlı olduklarını belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

Kentin merkezini de hedef alan saldırılarda Nebatiye hükümet binası çevresinde bulunan devlet güvenlik ofisi de vurulmuştu.

İsrail saldırısında 8 güvenlik gücü hayatını kaybetmişti.

Saldırılar nedeniyle Nebatiye'de geniş çaplı yıkım meydana gelmişti.

Bu arada Lübnan ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Müzakerelerin ABD'de yapılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku

Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'da korkulan oldu

Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

''Yapılanları unutmadık'' diyen Galatasaray'a olay cevap
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler